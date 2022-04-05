Исследование освобожденных городков вблизи Киева открывают все новые зверства россиян

В Мотыжин съемочная группа ТСН направляется вместе с группой иностранных журналистов

Названия городов Буча, Ирпень, Мотыжин, Бородянка, Гостомель теперь навсегда станут синонимами слов «геноцид» и «преступления против человечества».

Об этом говорится в ТСН.

По дороге в Мотыжин встречаются простреленные изуродованные автомобили — не военные, гражданские. Некоторые раздавлены гусеницами танков. Российские танкисты так развлекались – давили машины вместе с людьми. Еще простреленные тела женщин изверги сложили у дороги друг на друга и пытались сжечь.

В Мотыжин съемочная группа ТСН следует вместе с группой иностранных журналистов, чтобы увидеть место расстрела семьи сельской старосты Ольги Сухенко. Ее расстреляли с мужем, сыном, другими людьми. Это зло, за которое несет ответственность русская армия, русское правительство и русские пропагандисты.

Здесь, в расстрельной яме, четверо. Ольга вместе с сыном Александром и еще два человека. Пятого человека, вероятно, мужа Ольги, русские варвары бросили умирать в бетонный колодец рядом со сожженным домом. Работает взрывотехник. Тела несчастных могут быть заминированы. «Могут быть заминированы. Этот лес здесь мы нашли более 60 закладок и растяжек», — отмечает начальник отдела взрывотехнической службы Николай Мурай.

Все это напоминает преступления нацистов во время Второй мировой войны. Следователи считают, что кафиры тщательно готовились к расстрелу – специально трактором выкопали яму, чтобы сбросить туда тела убитых украинцев.

А в Буче журналист Денис Казанский нашел убитой посреди улицы целую семью – трое взрослых и трое детей.

Полицейские считают, что в городе расстреляны, убиты, замучены около четырех сотен мирных людей. И этот счет еще не закрыт.

Кафиры в городе устроили застенку. В подвале санатория украинские силовики обнаружили пять тел. Следы пыток, завязанных за спиной руки, несколько выстрелов в голову. Один из местных поисковиков, эвакуирующий тела, раскрыл шокирующую деталь – кафиры искали по городу военных. И у них был адресный список украинских силовиков, живущих в Буче.

Полицейские под объективы камер мировых медиа проводят следственные действия. Мир должен знать, что намерен сделать с украинцами Кремль.

Места российских преступлений: как выглядит освобожденная от оккупантов Буча

За то, во что превратил месяц российской оккупации прекрасный и уютный городок Бучу, несут ответственность и лидеры тех стран, которые тормозили вступление Украины в НАТО. Если бы мы попали под зонтик коллективной безопасности еще в 2008 году, убитые в Буче украинцы остались бы в живых, считает президент Украины. Владимир Зеленский собственными глазами увидел изуродованный город и пообщался с выжившими в оккупации. Украинский лидер обещает – тем или иным способом наказание непременно найдет тех, кто планировал и совершал преступления в Буче.

«Я думаю, в этот раз мы даже не будем говорить, что Европе не хватает, чтобы наказать преступников. Мы не будем делать никаких пауз, чтобы найти всех воров. Если вы не найдем цивилизованный выход, наши люди найдут нецивилизованный выход», – говорит Зеленский.

Пригород Киева оккупировали несколько подразделений россиян. В частности, шестьдесят четвертая бригада российской армии. Десятки, если не сотни, украинцы уже сегодня заявляют, что поиск российских военных преступников станет смыслом их жизни. Даже если на это уйдут годы и десятилетия.

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