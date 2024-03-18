Дальние удары по Украине РФ наносит благодаря спутниковым фото, предоставленным компаниями из США – The Atlantic

Дальнобойные удары России крылатыми ракетами направляются по Украине с использованием спутниковых изображений, предоставленных американскими компаниями. Спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель туда падает ракета.

Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источник в украинском военном ведомстве.

Как сообщил в разговоре с изданием источник в украинской армии, он считает, что российские дальнобойные удары крылатыми ракетами направляются с использованием спутниковых изображений, предоставленных американскими компаниями. Собеседник говорит, что последовательность ясна: спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель там падает ракета. Иногда другой спутник отправляется для получения дополнительных изображений позже, возможно, чтобы проверить степень повреждения.

"Количество совпадений, когда изображения сопровождаются ударами, слишком большое, чтобы быть случайными", – сказал источник.

В статье отмечается, что подозрительных случаев добавилось еще и потому, что многие компании со спутниковых снимков предлагают резервный список архивных изображений, отмеченных датами и координатами. Так, можно просматривать десятки тысяч изображений, сделанных в Украине, и замечать закономерности.

Авторы материала обратили внимание, что в течение недели до 2 апреля 2022 года, примерно через месяц после полномасштабного вторжения РФ, американские компании, по меньшей мере, девять раз запрашивали изображение удаленного украинского аэродрома вблизи Миргорода. И 2 апреля туда попали ракеты. На следующей неделе кто-то снова запросил изображение аэродрома.

Спутниковая съемка также предшествовала ударам в городах: во Львове перед 26 марта 2022 года кто-то поручил спутнику осмотреть завод, который используется для производства военной брони. Он тоже был поражен. А в конце января 2024 года кто-то поручил коммерческой спутниковой компании сделать свежие снимки Киева, непосредственно перед тем, как город подвергся ракетным обстрелам. Отмечается, что таких случаев есть сотни.

"Приблизительно шесть месяцев назад мы не могли представить, что частные компании будут продавать спутниковые изображения в чувствительных районах. Стало трудно поверить, что [эти совпадения] случайны", – сказал неназванный украинский военный.

В Минобороны Украины подозревают, что Россия "покупает спутниковые снимки через сторонние компании"

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Чорногоренко сообщила в комментарии изданию, что спутниковые компании США поддержали государство. В то же время чиновница указала, что эксперты Минобороны подозревают, что Россия "покупает спутниковые снимки через сторонние компании", которые ведут бизнес с западными спутниковыми компаниями, и что эти изображения "могут быть использованы в вооруженной агрессии против Украины".

"Заказать изображения у этих компаний проще, чем вы думаете. Несвежие, размытые изображения бесплатны на Картах Google. Свежие, четкие изображения того, что вы можете или не можете разнести в пух и прах, стоят немного дороже. Сайт под названием spymesat.com отслеживает спутники разных компаний и дает оценку стоимости совершенно нового изображения, сделанного в следующий раз, когда один из спутников будет проходить над выбранным вами местом", – говорится в материале издания.

Там добавили, что компании предлагают невероятно быстрые сроки выполнения задания за низкую стоимость в тысячи долларов. Еще дешевле можно заказать архивные снимки из Украины – некоторые из них совсем не так давно сделанные в важных в военном плане районах.

Так, сотрудник Atlantic запросил недавнее спутниковое фото Запорожья у торгового посредника, работающего с Planet, коммерческой спутниковой компании в Сан-Франциско. Сотрудник дал посреднику номер кредитной карты и имя, а через несколько минут получил изображение высокого разрешения.

Maxar и Planet сняли украинские объекты, которые позже были поражены российскими ракетами

Две из крупнейших коммерческих компаний по спутниковым изображениям в США Maxar и Planet сделали снимки украинских объектов, позже пораженных российскими ракетами. Обе компании заверили, что тщательно проверяют своих клиентов и придерживаются американского законодательства, запрещающего операции с Россией с начала войны.

Maxar отказался комментировать конкретные случаи заказов на подозрительные изображения в Украине. В то же время там указали, что "прекратили все операции с российскими организациями, включая торговых посредников, в начале марта 2022 года". А в Planet заявили, что предоставляют изображения "ответственным субъектам, таким как правительства, гуманитарные организации и средства массовой информации", с "усердными операциями, чтобы избежать потенциальных злоупотреблений". Представитель Planet сказал, что после пересмотра более десяти случаев задач, выполненных перед российскими ударами, компания "не нашла доказательств неправильного использования или злоупотребления". Пресс-секретарь отказался от дальнейших комментариев или пояснений, как Planet оправдывала себя в этих случаях.

Ни одна компания не захотела сообщить, фиксировала ли она когда-нибудь случаи, когда подозревала, что Россия использовала ее спутники. Также ни в одной компании не захотели описать, как они гарантировали, что клиенты не были российскими подставными компаниями.

Maxar и Planet не рассказывают, как будут реагировать, если заметят подозрительную схему – задача сделать изображение, ракетный удар по украинскому аэродрому, дальнейшая задача.

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"Мы регулярно проводим тщательные проверки безопасности", сказал представитель Maxar, и ввели "более строгий контроль" для изображений Украины.

Идентифицированы более 350 ракетных ударов по Украине, нанесенных после выполнения спутниковых фото

Руководитель фирмы по анализу спутниковых изображений сообщил, что компания заметила закономерность, датированную 2022 годом, путем сравнения заданных снимков с реальными атаками. Руководитель фирмы идентифицировал более 350 российских ракетных ударов в первый год войны, все в глубине украинской территории.

Журналисты показали подборку этих случаев Джеку О'Коннору, который преподает геопространственную разведку в Университете Джона Хопкинса.

"Данные свидетельствуют о том, что россияне делают то, что подозревают украинцы", — сказал О'Коннор, в то же время отметив, что "нет прямой причинно-следственной связи, которую можно было бы доказать на основе этих данных".

Бывший американский чиновник, работавший над регулированием коммерческих спутников, сказал, что в начале войны в Украине компании регулярно обращались к правительству с просьбой помочь определить, могут ли их клиенты работать на россиян.

"Это было запутанное время. А затем компании стали лучше проверять своих клиентов", – сказал экс-чиновник.

По его словам, с тех пор компании ввели более жесткие процедуры.

Небо над Украиной переполнено спутниками фотосъемки.

"На кухне много поваров. Иногда пять правительственных учреждений США одновременно", – сказал источник.

Все они ищут изображения с коммерческих и правительственных спутников. И очень трудно понять, кому нужны снимки и с какой целью.

"Меня совсем не удивит, что некоторые из этих изображений совпадают в пространстве и времени с российской военной деятельностью", – сказал экс-чиновник.

Спутниковое фото Google с разрушениями в Украине в результате войны

Бывший руководитель Силиконовой долины Андрей Лискович, который сейчас руководит некоммерческой американской организацией, оказывающей нелетальную помощь Украине, скептически отнесся к заявлениям компаний о том, что они могут контролировать конечное назначение своих изображений.

"Им не хватает необходимых ресурсов, чтобы должным образом проверить конечных получателей их продуктов. Западные правительства должны наложить ограничения на распространение спутниковых изображений над Украиной, обеспечив доступ только для тщательно проверенных получателей", – рассказал Лискович.

Чорногоренко сообщила, что украинское правительство "предложит механизм решения этого вопроса".

Полномочия регулировать спутниковые снимки принадлежат Управлению коммерческого дистанционного зондирования (CRSRA) Министерства торговли США. Там сообщили, что выдали лицензии Planet и Maxar, но условия этих лицензий, которые могут налагать ограничения на то, какие изображения могут создавать их спутники, не публичная информация.

Компании, которые делают спутниковые снимки, иногда действуют так, будто они нейтральны. Как вот Amazon продает книги, не спрашивая клиентов, почему они хотят их прочитать.

Согласно этой теории, компании должны сохранить доверие к себе, оставаясь независимыми, а не предлагать Украине или любому другому право вето на свои изображения.

"Я ни в коем случае не пытаюсь бросить тень на любого из поставщиков [изображений]. Все они были очень полезны Украине в целом. Я хочу, чтобы было разумное объяснение сделанных изображений, которое бы не демонстрировало никакого злого умысла или халатности", – сказал руководитель фирмы по анализу спутниковых изображений.

Но, добавил он: "С информацией, к которой у меня есть доступ, я не могу найти этому объяснения".

К слову, издание The Insider подсчитало, что в России с начала 2024 года беспилотники уже 15 раз атаковали 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах.

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