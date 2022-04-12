"Дальний восток России ждет вас!": депортированным в РФ жителям Мариуполя раздают листовки (фото)

"Дальний восток России ждет вас!": депортированным в РФ жителям Мариуполя раздают листовки (фото)

Оккупанты обещают насильно вывезенным украинцам гражданство РФ, бесплатные земли, низкую ипотеку и деньги.

Депортированным в Россию жителям блокадного Мариуполя оккупанты раздают листовки, где написаны перспективы жизни на далеком востоке страны-агрессора.

Соответствующее фото опубликовал УНИАН.

"Дальний восток России ждет вас! Особые условия для участников Госпрограммы переселения соотечественников из-за рубежа, избравших для жизни дальневосточные регионы РФ", — говорится в листовке.

Оккупанты обещают насильно вывезенным украинцам ускоренное получение российского гражданства, бесплатные земли, низкую ипотеку и деньги.

Напомним, более 90% Мариуполя разрушено, примерно 120 тысяч остающихся в городе мирных жителей остро нуждаются в пище, воде, тепле и связи. Несмотря на то, что Мариуполь сегодня самая горячая точка на карте Украины, где постоянно идут бои, а враг не оставляет стремлений взять его под свой контроль, город держит оборону.

Фото: Униан

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