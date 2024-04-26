Дальнобойное оружие от США, которое "не сработало в Украине": в Defense Express рассекретили название

Один из видов дальнобойного вооружения, которое США отправили Украине в рамках оборонной помощи, оказался неэффективным. Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Билл ЛаПланте во время недавнего форума глобальной безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Речь идет о наземной версии оружия "воздух-поверхность" GLSDB, пишет Defense Express.

Оружие не сработало на поле боя

Отмечается, что ЛаПланте не называет, что это за оружие, но в то же время дает детальное его описание, рассказав, что одна компания придумала "очень классную идею взять оружие класса "воздух-поверхность" и сделать его наземную версию, и это было бы дальнобойное оружие", чтобы войска имели больше возможностей наносить удары по российским оккупационным войскам на расстоянии более 140 км.

Впоследствии он отметил, что когда это оружие отправили в Украину, то оно "не сработало на поле боя". По словам заместителя министра обороны США, оружие оказалось неэффективным по ряду причин. Это просто не сработало. И что случается, когда вы отправляете что-то людям, которые борются за свою жизнь, и это не работает, они пробуют это три раза и потом просто выбрасывают его. Что ж, это произошло”, — отмечает ЛаПланте.

И хотя он не называет конкретно, что это за оружие, но с учетом, что это наземная версия оружия "воздух-земля", и что это дальнобойное вооружение, то, вероятно, речь идет о GLSDB, допускает Defense Express. Это оружие пока не находится на вооружении американской армии, и Украина стала первой, кто протестовал ее в сложных условиях поля боя.

GLSDB: что известно

О передаче этого вооружения было объявлено еще в начале 2023 года в одном из пакетов оборонной помощи более чем на 2,17 млрд долларов, с тех пор сроки поставки GLSDB в Украину несколько раз смещались, а уже в 2024 году РФ показала обломки этого оружия.

“Несмотря на то, что эта история действительно выглядит неприятной, стоит все же отметить, что пока нет ни официальных комментариев от Пентагона или украинской стороны, ни каких-либо более подробных данных по применению GLSDB, чтобы делать какие-либо более конкретные выводы. В то же время, боевой опыт эксплуатации этого вооружения может стать толчком как к его дальнейшему усовершенствованию, так и поиску новых вариантов более эффективного использования GLSDB на поле боя», — пишет издание.

Напомним, в феврале в Сети появилось видео россиян, на котором якобы присутствуют обломки инновационного оружия Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

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