Дальнобойные атаки Украины по РФ: эффект есть, но не решающий – Forbes

Уничтожение российских складов и заводов оказывает ограниченный эффект на фронте – эксперты объяснили, почему удары Украины не переломные.

Кампания украинских дальнобойных ударов по военным заводам и складам боеприпасов в России имеет неоднозначный результат. Большинство атак – рейды, направленные на военные поставки – впечатляют, но далеко не являються решающими.

Об этом говорится в статье аналитика Forbes Дэвида Акса.

Как объяснил сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман, украинские дальнобойные удары по РФ принесли определенное облегчение мирным жителям, страдающим от бомбардировок. Однако в более широком смысле "крылатые ракеты, запускаемые с воздуха, часто не влияли на боевые действия".

Атаки вроде удара по российскому заводу по производству беспилотников в Орловской области, возможно, спасли нескольких украинцев, однако не изменили стоящую перед ВСУ фундаментальную проблему – способность преодолеть оборону врага.

По словам Кофмана, хотя дальнобойные удары могут влиять на российские силы, украинские бригады "часто не в состоянии ими воспользоваться".

Как объясняется в статье, для украинских Воздушных сил не слишком полезно взрывать весь запас тяжелых минометов российской полевой армии, если соседний украинский армейский корпус зажат минными полями или у него нет достаточно бойцов для начала наступления и он не может воспользоваться сокращением краткосрочных запасов боеприпасов у врага.

Автор материала акцентирует – фактически большинство кампании дальнобойных ударов Украины – рейды, направленные на военные поставки врага – впечатляют, но далеко не являются решающими. По оценкам украинской аналитической группы Frontelligence Insight, более половины украинских ударов в период с сентября по февраль "оказали ограниченное влияние".

"Беспилотники и ракеты могли поразить несколько российских заводов и складов и спровоцировать несколько ужасных пожаров, но пожарные в конце концов тушили пламя, а рабочие в конце концов восстанавливали здания. В то же время украинские войска продолжали постепенно терять позиции на востоке Украины", — говорится в публикации.

Отмечается, что более частые атаки с использованием более тяжелых боеприпасов могли бы нанести долгосрочный ущерб россиянам. Однако Украина не получает достаточно лучших иностранных боеприпасов глубокого удара для ведения длительной и интенсивной кампании против вражеской логистики, и пока не производит достаточно подобных боеприпасов самостоятельно.

Приоритетные цели для ударов в России

По мнению автора статьи, возможно, именно поэтому в последние месяцы украинские планировщики ударов изменили свои цели. Так, теперь чаще атаки приходятся по нефтяной инфраструктуре РФ, особенно по нефтеперерабатывающим заводам, поддерживающим военную экономику страны-агрессора.

В Frontelligence Insight отметили, что поскольку НПЗ – это технически более сложные и более дорогие сооружения, их значение для российской нефтеперерабатывающей промышленности и экспорта нефтепродуктов также выше, а восстанавливать эти объекты сложнее и дороже.

Экономист Владимир Милов считает, что для усиления эффекта ударов украинские войска должны устраивать регулярные атаки на большие уникальные установки крекинга на современных российских НПЗ. Милов отметил, что российской промышленности крайне сложно заменить их в условиях нынешнего режима санкций, а частые и точные удары могут помешать ремонту установок.

Кстати, в другой статье Дэвид Акс писал, что в течение 10 недель украинские дроны совершили три успешных атаки на аэродром "Энгельс" в России. Эти атаки демонстрируют успешную стратегию по избеганию российских ударов – "легче предотвратить, чем отразить".