Дальнобойные дроны и роботизированные наземные платформы: Федоров ошеломил заявлением

В Украине берегут жизнь людей, и нам нужно, чтобы воевали технологии на поле боя.

Производство дальнобойных дронов в Украине постоянно увеличивается, а в скором времени ожидается бум наземных платформ.

Об этом сообщил в эфире ТСН в рамках телемарафона вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Это только начало": секреты производства дронов

“Если сравнивать с 2022 годом, результат за 2023 год – там было в сто раз больше производство. И оно было увеличено за последние полгода. В этом году еще многократно будет увеличено производство. Сейчас уже важно качество этих дронов, используемые технологии», — отметил Федоров.

По его словам, есть рост по каждой из категорий — от FPV-дронов до дальнобойных: "Мы сейчас сфокусированы на РЭБ, наземных платформах и на дронах по типу "Ланцет", которые с функцией донаведения бьют на дистанцию 40 км".

Что касается дальнобойных дронов, то производство действительно увеличивается постоянно, отметил министр цифровой трансформации Украины.

“Вообще, наш подход состоит в том, чтобы максимально открыть рынок и дать возможности компаниям между собой конкурировать. Мы видим, что сначала были дроны на 300 км, потом 500-700, далее 1000, сейчас видим больше 1000. На самом деле это только начало развития этой индустрии», – говорит Федоров.

Он добавил, что сейчас появляется все больше спецподразделений, которые научились использовать эти дроны, которые дают качественную обратную связь, что нужно улучшить. Поэтому мы находимся только в начале развития этого рынка. Мы создали все необходимые условия – убрали налоги на компоненты, упростили контрактирование. Но теперь самое главное, чтобы продукт продолжал развиваться», — подчеркнул министр.

Американские беспилотники проиграют украинским

Американская компания Skydio обеспокоена тем, что их беспилотники не оправдали ожиданий в борьбе против российских войск в Украине. Украинские же беспилотники зарекомендовали себя гораздо лучше. Что этому способствовало, объясняет Михаил Федоров: Здесь есть две главные вещи: первая — открытие рынка, то есть конкуренция между компаниями, а не монополизация этой отрасли; вторая – у нас есть цикл обратной связи от тех, кто применяет эти дроны”.

“Например, на определенных участках фронта летающие вчера дроны уже сегодня на той частоте не могут летать и нужно использовать другую связь. А это, может быть, вообще другие дроны. И это влияет на логистику и на многие другие процессы. Поэтому эта обратная связь с фронтом, то, что мы находимся в режиме реальной тяжелой войны, позволяет развиваться технологиям каждый день. Поэтому дроны, производимые другими странами, могут за месяц отстать на несколько поколений по некоторым компонентам», — добавил министр.

Сегодня война проходит в режиме реального времени и нужно конкурировать. Только рыночная экономика и конкуренция наших предпринимателей способны генерировать такие инновации, подчеркнул Федоров.

"Необратимый тренд": ожидается бум наземных платформ

Министр цифровой трансформации сообщил, что в скором времени состоится бум наземных платформ.

“Мы создали проект Brave1 – это кластер, где собираются все идеи, туда могут подать заявку разные стартапы или уже действующие средние или крупные компании. У нас сейчас есть приоритет – с одной стороны РЭБ, а с другой – наземные платформы. В ближайшие недели мы законтрактуем большое количество этих наземных платформ. Я уверен, что через полгода ситуация будет такой же, как с дронами. То есть, мы будем видеть 20-30% контента, который будет генерироваться с поля боя, как действия реальных наземных платформ”, — рассказал Федоров.

Он отметил, что бум наземных платформ состоится, ведь это необратимый тренд. “Мы бережем жизнь людей и нам нужно, чтобы воевали технологии на поле боя. Роботизация является единственным путем помочь сохранить больше жизней и быть более точными. Поэтому, действительно, мы будем сейчас наши усилия переключать максимально на наземные платформы, потому что видим в этом точку развития и большие возможности”, — подчеркнул министр.

“В ближайшее время будут заключены контракты по наземным платформам, дальше будет обратная связь, тестирование и масштабирование лучших решений. Думаю, через полгода мы это упражнение пройдем», — резюмировал он.

Е-предприниматель, уникальные дроны, вопросы Starlink и проблемы игорного бизнеса - разговор с Федоровым

Напомним, воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила вплотную к линии фронта обустроили мастерскую по изготовлению смертельных дронов для кафиров, чтобы непрерывно перекрывать нехватку боеприпасов для украинской артиллерии.

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