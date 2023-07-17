Дальнобойные ракеты ATACMS: эксперт объяснил, почему США пока не дают вооружения

Получение ATACMS полностью изменило ход событий на фронте, однако вопрос с передачей этого оружия Украине еще решается.

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в интервью РБК-Украина.

"ATACMS – это оружие совсем другого порядка. Это оружие, скажем так, уровня премьер-лиги. Ведь это очень дорогое, очень точное и очень разрушительное средство поражения, а самое главное – оно дальнобойное. ATACMS могло бы стать для нас прямым аналогом ОТРК типа "Сапсан", "Гром-2", этаким украинским "Искандером". Это бы коренным образом изменило оперативно-стратегическую ситуацию во многих вещах. Эффект от появления у нас такого оружия вполне можно сравнить с появлением у нас на вооружении систем типа М-270 MLRS или HIMARS. Вспомните, в оперативно-тактическом сегменте они, в свое время, очень существенно изменили ситуацию, а ATACMS – это следующий уровень, в его случае это имело бы оперативно-стратегическое значение", - сказал он.

"Что касается эскалации, я не думаю, что кто-то из военных и политиков на Западе серьезно боится какой-то эскалации. Каким образом может происходить эта эскалация? Дроны уже по Кремлю прилетали, рейды в Белгородской и Брянской областях уже были, в оккупированном Крыму "бавовна цветет и цветет". Конечно, они опасаются не эскалации, а несколько иного. Я думаю, что на самом деле они боятся попадания определенных военных технологий в руки россиян, а не собственно их реакции на появление того или иного вооружения в ВСУ", — добавил он.

Ранее в Сенате США оценили шансы предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, радиус действия которых составляет до 300 километров. Главный республиканец в Комитете по международным отношениям США сенатор Джеймс Э. Риш, назвал "достаточно высокой" эту вероятность.

Что известно о ракетах ATACMS

ATACMS (Army Tactical Missile System) – это американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой, производимый компанией Lockheed Martin. Армейский тактический ракетный комплекс в зависимости от модификации поражает цели на расстоянии от 165 до 300 км, пишет производитель.

Это класс ракет "земля-земля", то есть запускается с земли и поражает наземные цели. ATACMS не только дальнобойные, но и высокоточные.

Однако главное, что для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS, которые Украина использует для защиты территории от России.