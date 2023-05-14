Дальнобойные ракеты Storm Shadow в Украине: в ISW рассказали о каких объектах следует беспокоиться РФ

В ISW проанализировали, какими для России будут последствия появления в Украине дальнобойных ракет.

Украина может применять британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для поражения аэродромов и мест дислокации армии России, ранее считавшихся безопасными.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Так, российские пропагандисты и Минобороны РФ сообщали, что якобы 12 и 13 мая украинские военные нанесли удары по территории временно оккупированной Луганской области британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Это вызвало обеспокоенность россиян по поводу потенциальных возможностей Украины поражать цели в тылу РФ.

В ISW подчеркнули, что они не имеют подтверждения, что украинские силы использовали именно крылатые ракеты Storm Shadow.

В общем, последние удары дальнобойным оружием свидетельствуют о том, что ВСУ теперь способны поражать аэродромы и центры дислокации и материально-технического обеспечения в районах, которые ранее считались абсолютно безопасными.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Украина получила ракеты Storm Shadow большой дальности.

Авиационный эксперт рассказал, что Украина может применять ракеты Storm Shadow из самолетов СУ-24, находящихся на вооружении Воздушных сил ВСУ.

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