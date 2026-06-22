"Дальнобойные санкции" в действии: ВСУ ударили по Московскому НПЗ, заводу в Воронеже и Крыму — подробности

Нападение на НПЗ в Москве 18 июня

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Украина нанесла серию сокрушительных ударов по военным и стратегическим объектам в глубоком тылу РФ, а также на временно оккупированных украинских территориях. Массированные налеты беспилотников и точечные ракетные удары не только парализовали российскую нефтепереработку и военную логистику от Москвы до Крыма, но и вызвали панику среди оккупантов и серьезный обвал на российских рынках.

ТСН.ua собрал всю известную информацию об ударах ВСУ по России и оккупированным территориям за последние дни.

Масштабная атака дронов на Москву 16 и 18 июня

Утром 16 июня Москва подверглась массированной атаке беспилотников, что заставило местных жителей сильно понервничать из-за громких взрывов. Мэр города Сергей Собянин сообщил о якобы 60 сбитых дронах, однако последствия говорят сами за себя: четыре ключевых аэропорта российской столицы — «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» — полностью приостановили работу, заблокировав авиасообщение. Кроме того, под удар попал главный московский нефтеперерабатывающий завод, где после «прилета» вспыхнул мощный пожар.

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Впоследствии, 18 июня, российская столица подверглась одним из самых масштабных ударов за все время ведения боевых действий. Многочисленные ударные беспилотники достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, полностью парализовали работу гражданской авиации и вынудили правоохранительные органы перекрыть несколько крупнейших автомагистралей города и его окрестностей.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть видео по этой ссылке: МОСКОВСКИЙ НПЗ — УНИЧТОЖЕН! ПВО пропустила ракету даже в оккупированном КРЫМУ!

После ударов по нефтеперерабатывающему заводу россияне начали массово публиковать в соцсетях видео с последствиями ударов, жалуясь на камеру и призывая бежать из города. Особенно вирусной стала запись эмоциональной истерики одного из москвичей: мужчина на фоне взрывов и звуков стрельбы не сдерживал эмоций, матерился из-за горящих заводов и кричал, что «вся Москва горит», и пора как можно скорее оттуда бежать.

Дата публикации 08:13, 18.06.26 Количество просмотров 368 «Вся Москва горит»: россияне жалуются на взрывы и пожары и просят закончить войну

Тем временем украинцы откровенно радовались утренней «бавовне» в России — социальные сети мгновенно взорвались волной остроумных мемов и шуток.

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Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удары по объектам на территории РФ и оккупированных территориях Украины, назвал их «дальнобойными санкциями» и подчеркнул необходимость уничтожения инфраструктуры, обеспечивающей функционирование российской военной машины.

«Нефтяной дождь» и удар по экономике — последствия атаки дронов на Москву

После ударов по Московскому НПЗ российскую столицу накрыл настоящий «нефтяной дождь». Жители города массово выкладывали в соцсетях кадры с автомобилями, окнами и одеждой, покрывшимися густым слоем черной сажи в результате масштабного пожара на заводе.

© соцмережі

© соцмережі

Стоит отметить, что для России это уже не первая подобная экологическая катастрофа: недавно после ударов по нефтебазе в Рыбинске такой же грязный осадок окрасил местные реки и добрался до соседней Вологодской области.

На спутниковых снимках, предоставленных «Радио Свобода», запечатлены последствия повторного удара украинских дронов по Московскому НПЗ в Капотне 18 июня. На кадрах отчетливо видны повреждения резервуаров, в том числе и того самого, крышку которого взрыв подбросил на десятки метров вверх.

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Атака на НПЗ в Москве — последствия ударов / © Радіо Свобода

Атака на НПЗ в Москве — последствия ударов / © Радіо Свобода

Также разрушениям подверглись установки первичной переработки нефти АВТ-6, а следы пожара заметны в других частях завода и на соседнем рынке «Садовод».

Как отмечают западные СМИ, атака беспилотников 18 июня произошла в неудобный для Кремля момент, ведь именно тогда в Казани, что в 800 километрах к востоку от Москвы, проходил саммит лидеров стран АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии). Для России это первая официальная встреча такого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Поэтому взрывы в столице полностью разрушили ту идеальную пропагандистскую картинку «безопасности», которую Кремль так тщательно пытался продемонстрировать иностранным делегациям.

Кроме того, атака на Москву 18 июня нанесла серьезный удар по российской экономике: по данным The Moscow Times, индекс Мосбиржи обвалился на 2,32%, продемонстрировав худший результат с октября прошлого года и опустившись до минимумов конца 2024 года.

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Снова под ударом: налет беспилотников на российскую столицу 19 июня

В пятницу, 19 июня, Москва вновь подверглась массированной атаке беспилотников, которые приближались к городу с разных направлений. Мэр столицы Собянин сообщил о якобы сбитых более 20 воздушных целей, в то время как местные жители, как обычно, начали выкладывать в Сеть видео полетов и жаловаться на взрывы.

Новый налет подтвердили и в Украине — в частности, о массированной атаке с нескольких направлений сообщил советник министра обороны Сергей Стерненко. В связи с угрозой Росавиация ограничила работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский».

Дата публикации 13:21, 19.06.26 Количество просмотров 209 Москва снова под ударом дронов

18–20 июня ВСУ атаковали десятки ключевых объектов оккупантов

По информации Генерального штаба ВСУ, 18 и 19 июня украинские войска нанесли серию результативных ударов по критически важной инфраструктуре противника, обеспечивавшей снабжение и боеспособность российских войск.

Под прицелом оказались логистические узлы в оккупированном Крыму — ВСУ нанесли удары по железнодорожным мостам вблизи Раздольного и Владиславовки, через которые оккупанты перебрасывали технику и подкрепление.

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Кроме того, были зафиксированы точные удары в непосредственной зоне боевых действий. Там удалось уничтожить базу накопления вражеского вооружения под Северодонецком, сжечь крупный склад с топливом в Мариуполе, а также ликвидировать пункты управления беспилотниками в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях, в частности возле Покровска, Северска, Воскресенки, Новоивановки и Малеевки.

В ночь на 20 июня Силы обороны нанесли удар по автомобильному мосту через Генический пролив в Херсонской области. Эта переправа имела критическое значение для захватчиков, поскольку через нее осуществлялось военное снабжение из оккупированного Крыма для российских группировок на южном фронте.

Кроме того, на оккупированной территории Запорожской области, недалеко от села Долинское, украинским защитникам удалось обнаружить и уничтожить российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

Также накануне под удар попали пункты управления вражескими беспилотниками, которые россияне развернули возле Соледара в Донецкой области, в районе Грозового в Запорожской области, а также на территории самой РФ — вблизи населенного пункта Теребрено в Белгородской области.

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В Кремле взорвались угрозами Украине

После нападения на Москву 18 июня в Госдуме прозвучали радикальные заявления. Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев, занимающий должность первого заместителя председателя комитета по обороне, призвал Кремль «начать воевать всерьез» и пригрозил массированными ударами по украинской логистике, в частности по железнодорожным путям, мостам и туннелям.

В свою очередь помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков выразил недовольство в связи с новой атакой на Москву. По его словам, якобы подобные удары «не способствуют установлению личных контактов» между «фюрером» Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским.

В то же время в Кремле открыто заявляют, что будут продолжать массированные обстрелы Украины, цинично называя их «ударами возмездия». Очередную истерику российских чиновников спровоцировал ракетный удар 18 июня по нефтеперерабатывающему заводу в Москве. При этом РФ традиционно игнорирует тот факт, что сама уже более четырех лет уничтожает украинские города и убивает мирных жителей.

В частности, Дмитрий Песков после заявлений о якобы успешной работе российской ПВО дерзко пригрозил новыми налетами на Украину. В свою очередь Дмитрий Медведев истерично объявил, что никаких правил в войне больше нет, а Гаагские конвенции утратили силу. Он пообещал лишь наращивать интенсивность ударов, цинично заверив, что единственным ограничением для России остается якобы «умышленное уничтожение мирных жителей».

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Удары ВСУ по критически важным объектам в РФ

В течение 21 июня и в ночь на 22 июня 2026 года Силы обороны Украины нанесли масштабные и результативные удары по критически важным объектам в РФ и на оккупированных территориях. По данным Генштаба ВСУ, украинские силы поразили центр космической связи «Дубна» в Московской области, где вспыхнул крупный пожар, а также атаковали инфраструктуру порта «Кавказ» в Краснодарском крае и два автомобильных парома, обеспечивавших южную группировку противника.

Параллельно под ударом оказалась сама Москва: несмотря на заявления мэра Сергея Собянина о якобы сбитых 19 беспилотниках, в городе работали экстренные службы.

В понедельник, 22 июня, Воздушные силы ВСУ высокоточными крылатыми ракетами (вероятно, Storm Shadow) разнесли подпадающий под санкции Воронежский завод полупроводниковых приборов «Сборка» и авиаремонтный завод, которые производили критически важную электронику, матрицы и транзисторы для ракет Х-101, «Искандер-К» и комплексов «Панцирь-С1».

Атака на Воронеж

Атака на Воронеж

Атака на Воронеж

Кроме того, в зоне боевых действий и в тылу противника украинские военные накрыли полигон подготовки операторов БпЛА возле Дебальцево в Луганской области, пункты управления дронами в районах Мирнограда и Перебудовы в Донецкой области, командно-наблюдательные пункты вблизи Илек-Пеньковки (Белгородская область) и Покровска, а также уничтожили автомобильный мост возле Васильевки в Запорожской области, заблокировав логистику оккупантов.

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«Бавовна» в Крыму: куда ударили ВСУ и что происходит на полуострове

Серия мощных ударов Сил обороны Украины в период с 20 по 22 июня 2026 года дестабилизировала логистику и инфраструктуру оккупантов в Крыму. В ночь на 20 июня после взрывов загорелся топливный резервуар на Таврической ТЭС в районе Симферополя, что привело к отключению электроэнергии в Алуште, Перевальном и окрестных селах. На следующую ночь массированная атака дронов охватила Бахчисарай, Керчь, Нижнегорский и Красноперекопский районы, Октябрьское и Красногвардейское.

В порту Керчи были успешно поражены объекты военной логистики, нефтебаза и паром «Панагия», а на нефтяном терминале в поселке Чушка (Краснодарский край РФ) загорелись три автомобильных парома.

Атака на Керчь

Пожар на пароме в районе Керчи / © скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил нанесение ударов по обоим концам Крымского моста, поблагодарив бойцов СБУ, СБС, ГУР и ССО за уничтожение четырех радиолокационных станций комплексов С-400 и двух комплексов «Панцирь».

Утром 21 июня раздались взрывы в Джанкое, Симферополе и в окрестностях Севастополя, что привело к масштабному коллапсу энерго- и водоснабжения, из-за чего фейковое ведомство «Вода Крыма» зафиксировало отключение электроэнергии на большинстве насосных станций. Гауляйтер Сергей Аксенов объявил о полном прекращении свободной продажи топлива, разрешив заправлять только спецтранспорт.

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Из-за остановки работы паромной переправы на выезде с полуострова образовались огромные очереди из более чем 710 автомобилей, а водителей направили в объезд через оккупированные Мариуполь и Мелитополь.

Журналистка ТСН Юлия Кириенко сообщила, что российские военные уже эвакуируют свои семьи, а коллаборанты ищут жилье в Краснодарском крае. Кроме того, оккупанты ввели фактический комендантский час: сократили работу транспорта, закрыли торговые центры после 20:00 и отключили уличное освещение.

Несмотря на это, в ночь на 22 июня взрывы повторились в Феодосии, Симферопольском районе и Армянске, где спутники зафиксировали сильный пожар и взрыв в здании пограничной службы ФСБ России.

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