Дальнобойные удары по РФ: чем были поражены важные объекты на территории государства-агрессора

В ночь на 11 декабря в Брянской области был поражен объект нефтепровода "Дружба" и авиапредприятие в Ростовской области.

Для поражения стратегических для государства-агрессора объектов на территории Брянской и Ростовской областей РФ Силы обороны Украины могли применить собственные дальнобойные дроны.

Такое мнение высказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, однозначного ответа на средства поражения нет, поскольку в украинском арсенале их становится все больше.

“Кроме дальнобойных дронов, таких как "Лютый", могли использовать дроны-ракеты, о которых объявил президент Украины, например "Паляница". Не исключается возможность применения [для ударов] по подобным объектам новых дронов", — отметил он.

Известно, что в ночь на 11 декабря в Брянской области был поражен объект нефтепровода "Дружба", который используется не только для экспорта нефти из России, но и для обеспечения горючим российской армии.

Кроме того, в Ростовской области был нанесен удар по авиационному предприятию имени Бериева.

"Там хранились бомбардировщики Ту-95, которые были переоборудованы для использования ракет Х-101 вместо Х-555. Завод имени Бериева также поддерживает техническую эксплуатацию самолетов ДРЛО Российской Федерации А-50, играющих важную роль в организации террористических ударов по Украине", — объяснил целесообразность этого удара Рябых.

Напомним, министерство обороны России заявило, что Силы обороны Украины совершили атаку шестью ракетами ATACMS на военный аэродром в Ростовской области, отметив, что "это не останется без ответа".

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