Дальность переданных Украине ракет Storm Shadow оказалась вдвое больше, чем ожидалось — СМИ

Генерал бундесвера в отставке и военный эксперт Эрхард Бюлер прокомментировал уничтожение крупного десантного корабля РФ "Новочеркасск" в Феодосийском порту. Он предположил, что Украина могла это реализовать благодаря ракетам Storm Shadow с дальностью поражения 560 км.

Об этом пишет российская редакция немецкого издания BILD.

До сих пор считалось, что Украина получила экспортный вариант западной крылатой ракеты Storm Shadow с уменьшенной дальностью – до 250 км. Однако этого недостаточно, чтобы достичь Феодосии из воздушного пространства, контролируемого ВСУ. Это, по словам Эрхарда Бюлера, означает, что Украине передали оригинальную версию Storm Shadow, которая стоит на вооружении НАТО. Ее дальнобойность достигает 560 км.

"Крылатая ракета должна была пролететь более 250 км над оккупированной территорией. Для этого нужно знать, где расположены позиции РЛС и ПВО. Это не делается просто так. В целом это означает, что Украина имеет крылатые ракеты с реальной дальнобойностью 400 км", — сказал немецкий генерал.

По его словам, теперь свобода передвижения Черноморского флота РФ значительно ограничена. Феодосия, один из последних крымских портов, считавшихся "безопасными" для РФ, больше не есть таким.

"По многочисленным вторичным взрывам видно, что на десантном корабле было большое количество боеприпасов. Мы знаем, что эти корабли используются россиянами как транспортные суда", — добавил Эрхард Бюлер.

Напомним, в ночь на 26 декабря в Феодосии был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск". Он был атакован крылатыми ракетами. Какими именно – Воздушные силы ВСУ не уточнили. Эксперты полагают, что это могли быть Storm Shadow.

Позже руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что после ракетного удара ВСУ по порту оккупированной Феодосии россияне решили передислоцировать свои корабли, ведь захватчики ощущают угрозу. Сейчас часть кораблей они пытаются держать в открытом море, а большинство распределено между бухтами Новороссийска.

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