"Дальше может быть Днепр": Михайлова предупредила об угрозе на фронте

Начальница медслужбы «Ульф» батальона «Волки Да Винчи», депутат Киевсовета Алина Михайлова

Начальница медицинской службы «Ульф» батальона «Волки Да Винчи», депутат Киевсовета Алина Михайлова ответила на тезис о том, что российская армия может «успокоиться», когда захватит весь Донбасс.

Об этом она рассказала в интервью «Украинской правде».

Журналистка сказала — часто можно услышать, что, захватив Донбасс, россияне успокоятся. Хотя за Донецкой областью откатываться некуда. На это Михайлова заметила, что враг пытается захватить максимально много.

«Да, там негде закрепиться. Но россиян же интересует не только Донецкая область. Это же не вопрос их территориальных амбиций. Они пытаются захватить максимально много. Мы это видим, потому что мы стоим уже в Днепропетровской области», — отметила начальница медслужбы «Ульф».

По ее словам, уже невозможно заехать в некоторые населенные пункты. Волонтеры своими силами проводят эвакуацию мирных жителей.

"Дальше уже может быть Павлоград и даже Днепр…» — предупредила Михайлова.

Напомним, накануне аналитики ISW сообщили, что Россия перебросила элитные подразделения из Сумской и Херсонской областей в Донецкую область, в частности на Покровское направление. Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отметил, что главная цель РФ — полный захват Донетчины. Поскольку военным путем это не удается, враг применяет военно-политический шантаж. Так, после неудачной активизации боевых действий на Сумщине и Харьковщине, Россия усилила давление на США и Украину, чтобы заставить ВСУ выйти из Донецкой области.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что российские войска стоят на месте под Покровском уже год, и по его прогнозам, они не смогут полностью захватить Донецкую область в течение ближайших полутора лет. Ступак считает, что заявление президента РФ Владимира Путина о возможности быстрого захвата региона — это блеф. Для подтверждения своего блефа россияне могут расширить интересы на Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.