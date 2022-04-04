Даниэль Салем рассказал, как чуть не погиб на войне: "Зашел в Instagram записать прощание"

Знаменитость вспомнил, как убегал из-под обстрелов.

Известный телеведущий Даниэль Салем рассказал, как чуть не погиб на передовой.

В программе "Звездный путь" знаменитость вспомнил, как убегал от обстрелов и хотел проститься с жизнью.

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"Когда на нас пристреливался танк, нам просто повезло, что мы успели вовремя выйти из засады, сесть в машину, в которую уже попал обломок… Я уже зашел в Instagram, чтобы записать онлайн просто какое-нибудь прощание или сказать, что я всех люблю, чтобы это видела потом моя дочь и гордилась мной. Я клянусь. Потому что мы ехали и все горело вокруг", – поделился знаменитость.

Кроме того, Салем рассказал, что пошел в военкомат сразу после начала полномасштабной войны, отметив, что служил в Бейруте и имеет медицинское образование. Впрочем, звезда попал в Нацгвардию, а не в терроборону. Как отметил ведущий, он ездит на передовую с разведкой.

"Мне сказали, что я буду полезен как врач… На передовую я еду с разведкой, и я не жалею. Не могу сказать, чем конкретно мы занимаемся, но мы делаем то, чтобы страна могла дышать в будущем", – добавил он.

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