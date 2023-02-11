Данилов анонсировал "много интересных вещей" на следующем заседании "Рамштайн"

Заседание планируют провести в канун годовщины полномасштабной войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал новое заседание в формате "Рамштайн" и подчеркнул, что там будет "много интересных вещей".

Об этом он сказал 11 февраля в эфире телемарафона.

Данилов объяснил, что речь пойдет традиционно о поставках Украине оружия. Секретарь СНБО не уточнил, о каких именно видах вооружения будут говорить партнеры. Однако он сказал, что это будет прорывом в отношениях с западными партнерами.

"Хочу сказать, на следующей неделе будет новый "Рамштайн". Мы там увидим очень много интересных вещей", — пояснил секретарь СНБО.

Напомним, предварительно известно, что заседание в формате "Рамштайн" должно пройти 20 февраля.

Заседание в формате "Рамштайн"

С начала войны на авиабазе США в Германии проходят заседания, где союзники обсуждают войну в Украине и анонсируют новые поставки оружия.

Ранее спикер минобороны США генерал Патрик Райдер сообщал, что девятое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины сосредоточится на конкретном обсуждении неотложных потребностей ВСУ накануне годовщины полномасштабного вторжения России.

После восьмого заседания контактной группы западные союзники согласились передать ВСУ современные танки. Аналитики убеждают, что, вероятно, на новом заседании обсудят передачу Украине западных самолетов.

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