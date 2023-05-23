Данилов анонсировал появление российских добровольцев в Брянской, Курской, Воронежской областях

Данилов выразил уверенность, что это будет происходить до тех пор, пока Россия будет атаковать Украину.

Движение сопротивления российским властям, которое можно наблюдать вБелгородской области, будет наблюдаться в Брянской, Курской, Воронежской и других областях России.

Такие процессы будут продолжаться на территории России, пока она не откажется от агрессивных действий против Украины, заявил председатель СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.

На вопрос журналиста о том, могут ли подобные движения сопротивления появиться в других областях России, Данилов заявил: "Брянская, Курская, Воронежская область, другие территории не могут быть в безопасности с учетом того, что количество российских граждан, категорически против того режима, сложившийся последние 23 года на территории России, конечно, они могут в любой точке РФ вставать на протесты».

Кроме того, Данилов выразил уверенность, что это будет происходить до тех пор, пока Россия будет атаковать Украину.

"Более того, я уверен, что к нашей победе это будут постоянные, постоянные процессы", – сказал Данилов.

Напомним, ранее Алексей Данилов заявлял, что ситуация в Белгородской области после того, как туда зашли российские военизированные отряды из "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", никак не влияет на обеспечение безопасности Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в граничащей с Украиной Брянской области РФ 23 мая объявили план "Эдельвейс" — общий сбор для силовиков.

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