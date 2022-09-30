Данилов: Большинство мобилизованных в России – представители мусульманского мира

Секретарь СНБО сообщил, что путинский режим набирает "пушечное мясо" в мусульманских регионах, особенно Татарстан и Дагестан.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что большинство мобилизованных в России – это выходцы из мусульманских регионов РФ.

Об этом секретарь СНБО Украины заявил в эфире программы "Говорит великий Львов".

"То, что касается сейчас мобилизации на территории России, то могу сказать, что там сейчас большинство мобилизованных — это представители мусульманского мира. Так случилось, что они рождались на территории РФ, особенно в Татарстане, Дагестане, мусульманских сообществах. Так случилось, что там (в этих регионах рождается. – Ред.) много детей. И мы пока имеем определенную статистику, из каких регионов они их наконец набирают", — сказал Данилов.

По его мнению, рано или поздно мобилизация закончится катастрофой для России, но "до этого нужно еще немного подождать".

"Поверьте, как только они начнут получать гробы с нашей территории – это уже будут погибшие, не те, которые были до этого, условные контрактники. Это люди, которых призвал непосредственно Путин якобы защищать Россию – от кого защищать, непонятно – ведь мы же на их территорию не нападали. Мы находимся на территории нашей страны, мы защищаем ее. Мы осознаем, что вся эта армия останется либо там, сюда не дойдет, либо они будут утилизированы, как это безупречно делают ВСУ, за что им большая благодарность", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, что в Дагестане просят у Путина полгода "отсрочку" от мобилизации.

Жители республики Дагестан стали наиболее активными участниками сопротивления. Люди массово выходят на акции протеста, перекрывают федеральные трассы, отбивают мужчин в полиции. Среди протестующих немало женщин.

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