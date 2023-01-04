Данилов назвал четыре ключевых условия, на которых будет заключен мир в Украине

Секретарь СНБО отметил, что весь процесс переговоров о мире должен быть публичным.

Украина поддерживает идею окончания войны, но не на условиях России.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.

"Переговоры продолжаются постоянно. Страны контактируют на разных уровнях между собой, контактируют представители разных служб. Чтобы понимать те или иные вещи. И это естественно. Ничего удивительного здесь нет. Другое дело, если за нашими спинами кто-то может о чем-то говорить, наше общество очень зрелое, чтобы воспринимать эти вещи соответствующим образом. Это будет крайняя ошибка, считать, что о нас можно договариваться без нас. Мы доказали, что обо всех процессах будем договариваться публично. Все максимально публично. Мы за то, чтобы закончить войну, но не на российских условиях", — подчеркнул чиновник.

Данилов назвал четыре ключевых условия для окончания войны: