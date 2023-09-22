Данилов назвал два варианта будущего для Черноморского флота РФ после удара по штабу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о двух вариантах будущего для Черноморского флота РФ.

Об этом Данилов написал в Сети.

По его словам, речь идет о принудительной или добровольной ликвидации.

"Самый лучший и безопасный выход для сохранения целостности имущественно-хозяйственного комплекса города Ахтиар и прилегающих территорий — добровольное затопление", — говорит Данилов.

Он прогнозирует, что в противном случае, российские войска будут нарезаться по принципу салями: "процесс болезненный, но ВСУ наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры".

"Славные российские военные рефлексии – уничтожение собственного флота при приближении противника – должны иметь протяженность во времени и традицию преемственности", — подчеркивает секретарь СНБО.

Удар по Черноморскому флоту РФ

В пятницу, 22 сентября, в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. оккупанты заявляют об ударе по штабу Черноморского флота.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал сегодняшние взрывы в Севастополе и. Он говорит, что за неделю оккупантам очень беспокойно на оккупированном полуострове.

В Минобороны РФ заявили, что в результате удара по штабу Черноморского флота сегодня, 22 сентября, повреждено историческое здание.

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