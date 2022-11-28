Данилов назвал единственный выход, как противостоять ракетным ударам по энергетике Украины

Украине нужны ракеты дальностью 800 км.
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что единственным эффективным решением проблемы ударов по энергетической системе Украины является предоставление ВСУ дальнобойных ракет.
Об этом он написал в Twitter.
"Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины — ракеты дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах", — написал Данилов.
Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины – ракеты дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 28, 2022
Ракетные обстрелы Украины
Российские террористы с начала войны нанесли по Украине 16 тысяч ракетных ударов. 97% из них – это обстрелы гражданской инфраструктуры, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
С 10 октября Россия обстреливает нашу энергетическую инфраструктуру. Целью оккупантов является оставить украинцев без электричества и тепла зимой. Только 23 ноября РФ выпустила по нашему государству 70 ракет, из которых 51 удалось сбить. В ВСУ считают, что новый массированный ракетный удар по Украине может произойти уже на этой неделе.
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