Данилов назвал главного лоббиста уничтожения энергетической инфраструктуры Украины

Замглавы администрации кремлевского диктатора хорошо ориентируется в сфере энергетики.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что главным идеологом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель АП РФ Сергей Кириенко, который по работе в "Росатоме" хорошо разбирается в сфере энергетики", – заявил Данилов.

Также он подчеркнул, что Украина поименно знает, кто и за что в РФ должен ответить.

Энергетическая ситуация в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Украине ситуация с энергообеспечением остается напряженной. Для полного восстановления требуется время.

В семи областях Украины во вторник, 1 ноября, будут отключаться свет. Ограничения будут касаться центральных и северных регионов. Они необходимы для устранения последствий ракетных ударов русской армии.

Член правления "Укрэнерго" Алексей Брехт ответил украинцам, которые сетуют, что свет отключают не по графику. Он объяснил, почему свет отключают "несправедливо".