Данилов назвал главную цель, для чего Путин ввел "военное положение" на временно захваченных территориях

Таким образом, Путин хочет изменить этнический состав оккупированной территории Украины, как он это сделал с Донбассом и аннексированным Крымом.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что главная цель "указа" Путина о введении "военного положения" на временно захваченных территориях – это массовая депортация украинского населения.

Об этом секретарь СНБО написал у себя на странице в твиттере.

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"Военное положение путина в аннексированных регионах Украины – это подготовка к массовой депортации украинского населения в депрессивные районы РФ для изменения этнического состава оккупированной территории. Преступление, которое должно быть осуждено ООН и которое уже было совершено россией в Крыму, и осталось не наказано", — объяснил должностное лицо.

Putin's martial law v annexed regions of preparation for mass deportation of the Russian population to depressed areas in order to change the ethnic composition of the occupied territory. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 19, 2022

Для чего Путин ввел "военное положение" на оккупированных украинских территориях

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко считает "военное положение", введенное Путиным 19 октября, " жестом отчаяния и агонии ", а также геноцидом украинского народа. Он объяснил, что "военное положение" на оккупированных территориях позволит насильственно призывать и отправить насмерть мужчин. Так Путин поступает и с жителями Донецка и Луганска.

Военный эксперт Петр Черник считает, что Владимир Путин таким образом демонстрирует свою решительность не отдавать оккупированные земли.

А выступающий против войны в Украине российский журналист Александр Невзоров считает, что в решении Путина нет нисого нового. По его словам, "военное положение" — бессмысленная мера, которая никак не меняет ситуацию. Просто пути "методом тика" пытаются влиять на непонятные и незнакомые ему процессы".

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