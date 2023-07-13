Данилов назвал критерии, по которым Украина уже готова к вступлению в НАТО

Совет Украина-НАТО – это совсем другой формат. Он предполагает максимальное сотрудничество, убежден секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Я более чем уверен, что все будет прописано по пунктам и мы будем понимать четкий план действий, который будем выполнять именно в рамках этого формата для того, чтобы достичь полного соответствия имеющимся стандартам", — подчеркнул Данилов.

По его словам, по нескольким критериям Украина уже точно готова к вступлению в Альянс: “Что касается военной компоненты, мы 100% готовы быть в НАТО. Мы начали переход на натовское вооружение, и этот процесс движется очень быстрыми темпами”.

Данилов отметил, что у общества есть вопросы, потому что НАТО это не только о военном, но и о других составляющих нашей жизни. Поэтому эти процессы будут обязательно выполнены. Еще раз подчеркиваю – никто уже не сомневается в том, что мы станем членами Альянса”, – резюмировал он.



Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский в шутку прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, сделавшего замечание Украине, что нужно быть благодарнее западным союзникам.

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