Данилов назвал шокирующие потери россиян на войне в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, сколько людей теряют россияне на фронте в Украине.

Россияне тысячами отправляют "на убой" в Украину представителей своих нацменьшинств.

Об этом Алексей Данилов рассказал "Фокусу".

"Счет идет на тысячи. Но с учетом, что для них человеческая жизнь — это как муху убить, для них человек не представляет никакой ценности, поэтому они отправляют их на убой. Когда была ситуация, связанная с Бахмутом, количество россиян, которые там погибли, считалось десятками тысяч", — отметил Данилов.

По его словам, РФ отправляла в Украину представителей нацменьшинств, "не имеющих к россиянам отношения" — якутов, бурят, другие народности. Данилов отмечает, что это был настоящий геноцид, "который всегда был [обычным делом] для России, в отношении других народов".

"И они это продолжают делать. Вы не увидите представителей Москвы, Петербурга — это очень опасно и может раскачивать ситуацию", — объяснил Данилов.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российская оккупационная армия терпит большие потери возле Авдеевки Донецкой области. Лишь с 10 до 20 октября захватчики потеряли от 109 до 200 единиц техники.

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