Данилов назвал страну, которая стала бы следующей жертвой России после Украины: "Путин бы не остановился"

Данилов заметил, что он не понимает, почему некоторые лидеры государств прибыли в Москву на парад.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что после оккупации Украины Путин бы не остановился и начал войны против других независимых государств. Он убежден, что следующей жертвой российской агрессии мог стать Казахстан.

Об этом он сказал 9 мая в эфире телемарафона.

Секретарь СНБО добавил, что Россия не имеет успеха в войне против Украины. Однако, если бы имела, то не остановилась бы на нашем государстве.

"Я с уверенностью могу сказать о том, что если бы у Путина вышло на территории нашей страны, то следующим был бы Казахстан. Более того, он не остановился бы ни перед Арменией, ни перед другими странами", — сказал Данилов.

Он также прокомментировал визит лидеров Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, премьер-министра Армении и белорусского диктатора на парад в Москву.

"Не знаю, что их побудило туда приехать. Посмотрим, как дальше будут разворачиваться события", — сказал Данилов.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал парад в Москве, посвященный Дню Победы. Чиновник подчеркнул, что Путин должен принимать на Красной площади мертвых оккупантов, которые "бесславно и без чести погибли в Украине".

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