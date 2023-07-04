Данилов назвал "задание номер один" нынешнего этапа контрнаступления ВСУ

По его словам, "война на уничтожение равна войне в километрах".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что главной задачей Вооруженных сил Украины на данном этапе контрнаступления является максимальное уничтожение техники и живой силы врага.

Об этом Данилов написал в Twitter.

"Силы обороны Украины на данном этапе активных боевых действий выполняют задачу номер один – максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, боекомплектов, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии", — подчеркнул он.

По словам Данилова, последние дни "особенно урожайны". Он отмечает, что "война на уничтожение равна войне за километры". Это значит, пояснил секретарь СНБО – чем больше техники и личного состава РФ будет уничтожено, тем больше территорий будет освобождено.

"Чем эффективнее первое, тем больше второе. Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом", — подчеркнул Данилов.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что ВСУ ведут контрнаступление на четырех участках фронта. Со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр американские специалисты сообщают, что ВСУ продолжают контрнаступательные действия в районе Бахмута, на границе Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области.

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