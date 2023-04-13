Данилов о 4 сценариях по войне от NYT: "Это очень опасная вещь"

Чиновник не понимает, "зачем это появилось", и советует не обращать внимания на такие сценарии.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал опасной публикацию издания NYT о четырех сценариях "диких" событий, которые якобы рассматривали в США как гипотетические факторы влияния на ход войны.

Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона "Единые новости" 12 апреля.



"Все, кто комментируют сейчас, если они не являются военными экспертами, это их личное мнение на те или иные процессы, которые происходят… Я не знаю, для чего они это сделали. Первое – это точно не наш сценарий. Это так называемые апокалиптические сценарии, где невозможное может происходить. Именно от этого нужно отталкиваться", – сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что все четыре описанных сценария событий в войне крайне сложные и "должны быть определенные обстоятельства, чтобы они начинали двигаться".

"Это довольно неприятная вещь, когда пишут о тех или иных руководителях нашей страны (речь идет о смерти Зеленского – ред.). Я не знаю вообще, для чего это появилось. Это очень опасная вещь. Я бы не хотел проговаривать этот вопрос и советовал бы всем не обращать на такие сценарии внимание", – сказал Данилов.

Что известно о "диких" сценариях войны

Издание The New York Times сообщило, что в одном из "слитых" в Сеть документов Пентагона говорится о четырех сценариях и вероятности их влияния на ход войны в Украине. Так, в списке сценариев: смерть президента Украины Владимира Зеленского, смерть президента РФ Владимира Путина, смена руководства в российской армии и украинский удар по Кремлю.

Издание отмечает, что последний сценарий особенно беспокоит американскую администрацию и является одной из причин, почему США "неохотно передают Киеву ракеты большей дальности".

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