Данилов о дестабилизации в РФ: "внутренняя борьба набирает обороты"

По словам Данилова, Кремль решил немного охладить пыл главы Чечни: пропагандистам запретили говорить, что кадыровцы являются героями.
Процесс внутренней дестабилизации в России набирает обороты и со временем будет разворачиваться все больше.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.
По его словам, была конкуренция между частными компаниями, которые набирали из лиц, находившихся в зонах лишения свободы.
"Сегодня запрещено употреблять словосочетание "Пригожин" на территории России. Кроме того, то, что касается чеченского фактора – так же принято решение, чтобы ни в коем случае не рассказывать, что якобы они герои... У них внутренняя борьба набирает обороты .Я думаю, что чем дальше, она все больше и больше будет разворачиваться, что будет абсолютно в нашу пользу", – считает Данилов.
Ранее Алексей Данилов признал, что ситуация во время контрнаступления очень сложна и назвал главный приоритет ВСУ.
Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил успехи ВСУ во время контрнаступления и заявил, что ВСУ отбили "огромные куски территорий". Также он в который раз подверг критике Минобороны РФ во главе с Шойгу.
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