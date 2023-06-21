Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Данилов о дестабилизации в РФ: "внутренняя борьба набирает обороты"

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
544
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Данилов о дестабилизации в РФ: "внутренняя борьба набирает обороты"

Данилов рассказал, что в РФ началась внутренняя борьба за власть. / Фото: Право на владу

По словам Данилова, Кремль решил немного охладить пыл главы Чечни: пропагандистам запретили говорить, что кадыровцы являются героями.

Процесс внутренней дестабилизации в России набирает обороты и со временем будет разворачиваться все больше.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, была конкуренция между частными компаниями, которые набирали из лиц, находившихся в зонах лишения свободы.

"Сегодня запрещено употреблять словосочетание "Пригожин" на территории России. Кроме того, то, что касается чеченского фактора – так же принято решение, чтобы ни в коем случае не рассказывать, что якобы они герои... У них внутренняя борьба набирает обороты .Я думаю, что чем дальше, она все больше и больше будет разворачиваться, что будет абсолютно в нашу пользу", – считает Данилов.

Ранее Алексей Данилов признал, что ситуация во время контрнаступления очень сложна и назвал главный приоритет ВСУ.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил успехи ВСУ во время контрнаступления и заявил, что ВСУ отбили "огромные куски территорий". Также он в который раз подверг критике Минобороны РФ во главе с Шойгу.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
544
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация