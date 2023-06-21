Данилов о дестабилизации в РФ: "внутренняя борьба набирает обороты"

Процесс внутренней дестабилизации в России набирает обороты и со временем будет разворачиваться все больше.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, была конкуренция между частными компаниями, которые набирали из лиц, находившихся в зонах лишения свободы.

"Сегодня запрещено употреблять словосочетание "Пригожин" на территории России. Кроме того, то, что касается чеченского фактора – так же принято решение, чтобы ни в коем случае не рассказывать, что якобы они герои... У них внутренняя борьба набирает обороты .Я думаю, что чем дальше, она все больше и больше будет разворачиваться, что будет абсолютно в нашу пользу", – считает Данилов.