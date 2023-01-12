Данилов о годовщине начала войны: в Кремле уже "готовятся к определенным событиям"

В Москве любят даты.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшие месяцы Москва пойдет на ва-банк. В Кремле уже "готовятся к определенным событиям", чтобы отчитаться о каких-либо успехах за год войны в Украине.
Об этом со ссылкой на заявление Данилова сообщает РБК-Украина.
Он также отметил, что в РФ очень "любят даты".
"24 февраля будет один из периодов, когда им бы (РФ – Ред.) хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении любых успехов", — предположил он.
По словам Данилова, растягивать войну на долгое время Кремлю уже не позволяют внутренние проблемы в стране.
Напомним, Наталья Гуменюк заявила, что российская армия предположительно готовит новую массированную атаку по Украине. Враг может применить смешанные практики — использовать ракеты воздушного базирования, морского базирования и дроны-камикадзе.
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