Данилов о годовщине начала войны: в Кремле уже "готовятся к определенным событиям"

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшие месяцы Москва пойдет на ва-банк. В Кремле уже "готовятся к определенным событиям", чтобы отчитаться о каких-либо успехах за год войны в Украине.

Об этом со ссылкой на заявление Данилова сообщает РБК-Украина.

Он также отметил, что в РФ очень "любят даты".

"24 февраля будет один из периодов, когда им бы (РФ – Ред.) хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении любых успехов", — предположил он.

По словам Данилова, растягивать войну на долгое время Кремлю уже не позволяют внутренние проблемы в стране.

Напомним, Наталья Гуменюк заявила, что российская армия предположительно готовит новую массированную атаку по Украине. Враг может применить смешанные практики — использовать ракеты воздушного базирования, морского базирования и дроны-камикадзе.

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