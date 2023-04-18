Данилов о контрнаступлении и помощи союзников: "Никто не станет действовать неподготовленным"

Чиновник сообщил, что иногда официальные представители стран-союзников "обещают одно, а делают совсем другое".

Украина начнет контрнаступление, когда будет готова, а достижение необходимого уровня военной готовности является лишь вопросом времени.

Об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил в интервью Associated Press.

Он отметил, что союзники государства помогают ему достичь необходимого для начала наступления уровня технического оснащения. Так, Украине предоставляют тяжелую бронетехнику и боеприпасы.

Однако Данилов выразил разочарование, сказав, что иногда официальные лица из стран-союзников "обещают одно, а делают совсем другое".

"Если мы не готовы, то никто не станет действовать неподготовленным", — подчеркнул секретарь СНБО.

Он также прокомментировал утечку тайных документов Пентагона и повторил слова других украинских официальных лиц, заявивших, что не считают это серьезными проблемами для будущих наступательных операций.

Напомним, ранее Данилов заявлял, что Украина перед предстоящим контрнаступлением получает оружие от партнеров, однако есть определенные задержки. Он также информировал, что не все партнеры откликнулись.

Заметим, по словам министра обороны Алексея Резникова, Запад не предоставляет Украине все необходимое вооружение из-за давно утратившей актуальность "догмы" — не провоцировать Россию.

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