Данилов о намерениях оккупантов ввести рубли в Херсонской области: "Псевдовалюта не приживется"

Россия не сможет легитимизировать свой контроль над оккупированными территориями и изменить банковскую систему.

Планы российских захватчиков о проведении псевдорефендума в Херсонской области провалились.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода".

“Это не референдумы. Это обычная классика рашистов, которая используется для якобы легализации тех действий, которые они предпринимали. Они не имеют никакого юридического или международного значения. Это обычный рашизм, который сегодня "процветет", к большому сожалению, на территории РФ… Я более чем уверен, что даже если произойдут какие-то действия там, они точно не могут тянуть ни на какой референдум, потому что Россия нет никакого отношения к нашим территорий", – сказал Данилов.

Он также назвал классической российской практикой попытку ввести в обращение рубли на захваченной территории.

"Когда они захватывают ту или иную территорию, они хотят поменять банковскую систему. Насколько это приживется в Херсонской области, я сказать точно вам могу – не приживется. Некоторое время они могут попытаться сделать такую валюту – псевдовалюта, которая должна двигаться на этой территории. Но, имея в виду то сопротивление, которое оказывают херсонцы и все граждане нашей страны, я более чем уверен, что это на короткий промежуток времени", – добавил секретарь СНБО.

Ранее мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев заявил, что захватчики пока не собираются проводить псевдореферендум: "Думаю, что они, скорее всего, планируют область присоединять к Крыму. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к "референдуму" нет".

Напомним, что 25 апреля российские оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Глава областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что это было ожидаемо, и никто из властей не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.

Российские оккупанты и сотрудничающие с ними местные коллаборанты на специальном заседании, после захвата помещения Херсонского горсовета, представили так называемых "руководителей" Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.

Херсонский городской совет с 26 апреля работает дистанционно, а более 40% населения уже уехали из города.

Оккупация Херсона: какова цель захвата региона рашистами и насколько там безопасно для населения – "Нічна варта"

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