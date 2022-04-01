Данилов о пожаре на нефтебазе в Белгороде: "Мы ни при чем, но это может быть на всей территории РФ"

Данилов о пожаре на нефтебазе в Белгороде: "Мы ни при чем, но это может быть на всей территории РФ"

Данилов заметил, что русский народ начинает кое-что понимать о войне в Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг заявления Минобороны РФ, что украинская авиация нанесла ракетные удары по нефтебазе в российском Белгороде.

Об этом он сказал в эфире совместного телемарафона 1 апреля.

Данилов добавил, что российский народ начинает подозревать, что пожар на нефтебазе повлекла сама Российская Федерация

"Противоречия накладываются. Общество на территории россии начинает кое-что понимать. Например, что произошло сегодня утром, когда на территории Белгородской народной республики произошел взрыв на нефтебазе. Они сейчас почему-то говорят, что это сделали мы. На самом деле, это, по нашей информации, совсем не соответствует действительности. Мы этого не комментируем", — сказал Данилов.

Он предупредил русский народ, что такие случаи могут быть на всей территории Российской Федерации, чтобы совершать провокации.

"Они должны понимать, что это может быть на всей территории Российской Федерации. Мы к ним не приходили, мы не шли к ним с войной", — сказал Данилов.

Напомним, в российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе. В Министерстве обороны РФ в нанесение ракетных ударов обвинителю ВСУ.

К слову, что 29 марта в российском городе Белгород в результате пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов произошла их самовольная детонация.

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