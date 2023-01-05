Данилов — о "рождественском перемирии" от России: "Кто в это поверит? Мы вас будем грызть"

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не планирует вводить "режим прекращения огня", о котором заявила Россия. Он добавил, что "кремлевские черти, которые убивают украинцев, не имеют ничего общего с христианством".

Об этом он написал в Twitter.

"Какое отношение к христианскому празднику Рождества имеет стая мелких кремлевских чертей-иблисов? Кто поверит мерзости, которая убивает детей, обстреливает роддома, пытает пленных? Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем", - сказал Данилов.

Какое отношение к христианскому празднику Рождества имеет стая мелких кремлевских чертей-иблисов? Кто поверит мерзости, которая убивает детей, обстреливает роддома, пытает пленных? Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) January 5, 2023

В эфире "24 канала" Алексей Данилов добавил, что Украина не вела никаких переговоров о "перемирии" с Россией на Рождество.

"А кому они это перемирие предлагают? Самим себе? Есть простое решение: забирают свои чемоданы, забирают свой хлам и отправляются в Россию. Точка. Никаких переговоров с ними... Этот поп их придумал какую-то дату. К нам это не имеет никакого отношения. Прикрываться какими-то христианскими праздниками, они здесь к чему? Где религия и где попы?... Какая-то сумасшедшая страна", — сказал секретарь СНБО.

"Рождественское перемирие" от России: что известно

Российский патриарх Кирилл, поддерживающий войну против Украины и массовые убийства, накануне выступил с инициативой о "прекращении огня" во время Рождества.

Это поддержал российский диктатор Путин и поручил Шойгу ввести режим прекращения огня на 36 часов.

Минобороны страны-агрессора поддержал решение Путина и ввел так называемое "перемирие".

Отметим, что накануне Пасхи-2022 Украина предлагала России режим прекращения огня, однако в Кремле отказались это делать и за день до праздника обстреляли жилой дом в Одессе, где погибли не менее 8 человек.

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