Данилов о ситуации с поставками оружия: "Есть определенные задержки по тем или иным вопросам"

Комментируя вопросы оружия, он также сказал, что "к большому сожалению, еще не все партнеры откликнулись".

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина получает оружие от партнеров перед предстоящим контрнаступлением, однако есть определенные задержки.

Об этом чиновник сказал в эфире телемарафона "Единые новости" 13 апреля.

По словам Данилова, Украина на сегодняшний день получает "всё больше помощи от наших партнеров и союзников".

"О достаточности или недостаточности — поверьте, военным никогда не хватит. Такого словосочетания на войне, особенно когда речь идет об оружии, нет", — обратил внимание секретарь СНБО.

Он добавил, что украинские защитники хотят иметь как можно больше оружия для быстрого уничтожения оккупантов.

"Мы ждем помощи, которая была обещана и продекларирована нашими партнерами. Я могу заметить, что, к большому сожалению, еще не все партнеры откликнулись. Поставки сейчас идут – я не могу сказать, что их нет, – но есть определенные задержки из тех или других вопросов. Будем считать, что это временная ситуация", – рассказал Данилов.

Он отметил, что кроме партнеров, государство полагается и на "многие другие каналы", позволяющие закупать оружие для армии. Чиновник заверил, что этот процесс продолжается каждый день.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил 13 апреля, что собрал на заседание военный кабинет, где, в частности, обсудили обеспечение активных действий на фронте. Глава государства сказал, что продолжается подготовка бойцов, "очень ждем поставок оружия, обещанного партнерами".

Заметим, как сообщило в своей редакционной статье издание The Washington Post, контрнаступление ВСУ якобы задерживается из-за погоды, медленных поставок техники и нехватки боеприпасов. Ситуацию усложняет и утечка тайных американских документов по контрнаступлению, что может заставить украинское командование изменить планы.

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