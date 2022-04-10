Данилов об незаконно выехавших из Украины во время войны олигархах и депутатах: "Кто в Монако, кто под Варшавой"

Данилов об незаконно выехавших из Украины во время войны олигархах и депутатах: "Кто в Монако, кто под Варшавой"

Секретарь СНБО отметил, что власти знают о тех, кто находится за границей.

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что власти страны знают об олигархах и депутатах, незаконно выехавших из Украины во время войны.

Об этом он заявил 10 апреля в эфире телемарафона "Єдині новини". Данилов отметил, что даже если они каким-то образом попали за границу, это не значит, что они не собираются возвращаться. Поэтому рано или поздно станет ясно, кто где находился в сложные для страны времена.

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"Тем более, что речь идет не о десятках и сотнях тысяч людей, а об известных людях: об олигархах, о депутатах — как прошлого созыва, так этого созыва, их не так много. Мы имеем сегодня понимание по определенным лицам, особенно тех, которые были, условно говоря, киевскими застройщиками и многие другие вещи, которые имели отношение ко многим процессам, которые происходили в нашем государстве. Мы так же это отслеживаем", — прокомментировал секретарь.

Данилов отметил, что если у беглецов не было возможности служить в вооруженных силах, то они могли бы по-другому помогать нашей стране.

"Очень много у нас сейчас работы, но они находятся кто в Монако, кто еще где-то, и сейчас есть целое поселение очень богатых людей под Варшавой. Поверьте, мы понимаем, где они находятся, как они потом будут возвращаться и как они будут смотреть в глаза и какая будет ответственность", — добавил секретарь СНБО.

Кроме того, политик рассказал, что в Верховную Раду внесен законопроект, предусматривающий наказание для мужчин призывного возраста, отсутствовавших на территории Украины во время войны.

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