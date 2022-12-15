Данилов – об обеспечении украинской армии необходимым вооружением: ежедневно будем наращивать мощности

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что все ведомства работают над тем, чтобы украинские военные на фронте были обеспечены необходимым вооружением.

Об этом он сказал в эфире канала "Рада" в рамках телемарафона в четверг, 15 декабря.

Мы работаем 24/7 для того, чтобы наша армия была обеспечена всем необходимым. К величайшему сожалению, мы не можем сказать, что всего достаточно, потому что слишком большая линия фронта, слишком много нам нужно этих снарядов, чтобы этих оккупантов, ворвавшихся на нашу территорию, мы их уничтожали. Но мы делаем все от нас зависящее, чтобы наши военные получили как можно больше. Каждый день это будет наращиваться и наращиваться", - рассказал он.

Напомним, в Украине наладили производство снарядов калибра 152 и 122 мм в промышленных масштабах. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что речь идет о тысячах боеприпасов.

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