Данилов – об условиях "мира" Пескова: "Общение с Иблисами приводит к выпадению из реальности"

Данилов считает, что Песков выпал из действительности.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил на заявления спикера Путина Пескова о том, что "мирного плана" не будет, если Украина не отдаст РФ свои четыре области.
Об этом он написал в соцсети.
"Без учета этих реалий никакой "мирный план" не состоится. Общение с Иблисами приводит к досадному выпадению из реальности", — подчеркнул Данилов.
Без учета этих реалий никакого «мирного плана» не состоится. Общение с Иблисами приводит к досадному выпадению из реальности.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 28, 2022
Напомним, 28 декабря пресс-секретарь президента государства-аргесора Дмитрий Песков заявил, что ни одного "мирного плана" по Украине не может существовать без учета "сегодняшних реалий", то есть так называемого "вхождения" в состав РФ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Война России против Украины
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. В тот же день диктатор Путин заявил о проведении так называемой "спецоперации". Он призвал ВСУ сложить оружие и "уходить домой". Однако Силы обороны с первого дня войны защищают Украину от российских кафиров.
Россия же провела фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Украины и предприняла попытку аннексий украинских территорий. Действия агрессора осудила Генассамблея ООН.
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