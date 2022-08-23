Данилов обсудил с министром обороны Нидерландов усиление военной помощи Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины провел встречу с министром обороны Королевства Нидерланды в рамках ее визита в Украину.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов обсудил с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен усиление военной помощи Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Стороны обсудили развитие украинско-нидерландского сотрудничества и усиление поддержки Нидерландами Украины на пути к победе в войне с Россией.

Данилов, в частности, отметил важность поставок Нидерландов украинской стороне современного вооружения и приветствовал решение Нидерландов об участии военных этой страны в программе обучения военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которую возглавляет Великобритания.

"Благодаря помощи мирового сообщества, исповедующего демократические принципы, мы обязательно справимся, впереди у нас много работы. Украина закончит войну на границах 1991 года", — отметил он.

Стороны уделили особое внимание углублению сотрудничества в сфере кибербезопасности, в частности, в рамках Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО.

Кайса Оллонгрен заверила в твердой позиции нидерландской стороны по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Украинские военные делают невероятную работу, украинское общество проявило поразительную устойчивость, и мы стремимся стоять с вами бок о бок в вашей борьбе", — отметила она.

Кайса Оллонгрен выразила готовность Нидерландов оказывать всестороннюю помощь Украине, в частности, в вопросах обеспечения ВСУ вооружением и военной техникой, а также развития способностей украинской армии на будущее.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников предложил министру обороны Нидерландов выставить в Гааге трофейный ракетный комплекс "Бук" – такой же, каким в 2014 году российскими террористами был сбит над Донбассом авиалайнер "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17.

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