Данилов объяснил, что будет с Крымом после подрыва Каховской ГЭС

Крым после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС останется без пресной воды из Днепра. Это поставит крест на развитии полуострова на ближайшие годы. Возобновление водоснабжения будет возможно только после возвращения полуострова под контроль Украины.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью журналисту Андрею Цаплиенко в эфире всеукраинского телемарафона.

"Мы еще в декабре-ноябре прошлого года писали о том, что россиянам крымчане совсем не нужны, и они рано или поздно примут решение по подрыву этой дамбы, и тогда Крым в ближайшее время останется без воды. Если сейчас у них никаких туристических курортных сезонов не будет происходить, не будет большого потребления воды. Но это через короткий промежуток времени будет огромной проблемой для развития Крыма — наличие там питьевой воды в достаточных объемах. Это ставит крест на развитии Крыма на ближайшие 3-5-7 лет, пока не будет построена новая дамбу, чтобы все это восстановить. Но это уж точно будет наш родной украинский Крым", — рассказал Данилов.

Напомним, СБУ обнародовала доказательства того, что Каховскую ГЭС взорвали россияне. В свою очередь президент РФ Владимир Путин традиционно пытается снять с себя вину за теракт и переводит ее на Киев.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что Путин, приказав взорвать Каховскую ГЭС, "плюнул" на Крым в буквальном смысле.

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