Данилов объяснил, почему Кремль не отправляет на войну жителей Москвы и Петербурга

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Кремль не отправляет на войну в Украину жителей столицы или Санкт-Петербурга, потому что в Москве волнуются "о возможности внутреннего мятежа".

Такое мнение он высказал в интервью "Укринформу".

В то же время страна-агрессорка массово отправляет на войну узников и уроженцев своих колонизированных территорий.

"Сейчас преимущественно "утилизируют" тех, кто был за решеткой. Также продолжается "утилизация" уроженцев колонизированных Россией территорий – тувинцев, якутов, бурят, других оккупированных народов", — подчеркнул Данилов.

По его словам, окупантов на территории Украины больше, чем нам хотелось бы. "Они ползут, как тараканы. Их отправляют из всех городов России", — заметил секретарь СНБО.

Напомним, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак заявлял, что путинский режим "трясет" для выполнения плана по мобилизации самые бедные регионы. Там есть потенциал к набору людей. В частности, в списке таких регионов – Бурятия. ведь люди уходят на фронт за 10, 20, 30, 100 тысяч рублей, чтобы прокормить семьи.

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