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Данилов объяснил, возможны ли в Украине выборы в условиях военного положения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Данилов объяснил, возможны ли в Украине выборы в условиях военного положения

Данилов прокомментировал возможность проведения выборов в Украине в условиях военного положения / Фото: пресс-служба СНБО

Данилов прокомментировал призыв президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокса, заявивший о необходимости проведения Украиной парламентских и президентских выборов даже при условии военного положения.

В Украине не будут проводить никаких выборов, пока в стране будет действовать военное положение.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он заявил, что в Парламентской Ассамблее Совета Европы должно четко понимать, что у Украины есть своя Конституция и законы, которые необходимо выполнять.

"А эти ПАСЕ лучше бы занимались другими вещами, не допускали присутствия Российской Федерации у себя. Мы разберемся самостоятельно — согласно нашим законам и нашей Конституции. Когда есть введение того состояния, в котором мы сегодня с вами находимся, никакие выборы проходить не могут. Точка", — сказал он.

Кроме того, Данилов призвал представителей ПАСЕ не указывать Украине, что она должна делать.

Таким образом, Данилов прокомментировал заявление президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокса, который заявил о необходимости проведения Украиной парламентских и президентских выборов даже при условии военного положения.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парламентских выборов осенью 2023-го в Украине не будет — это запрещено конституцией во время военного положения.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Турции, где накануне прошли парламентские и президентские выборы, завершили подсчет голосов.

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Дата публикации
Просмотры
630
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