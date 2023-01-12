Данилов отреагировал на инициативу Польши передать танки Leopard Украине: "Очень важный шаг"

Он подчеркнул, что Украина просит танки с лета.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал решение соседней Польши о передаче роты танков Leopard началом получения Украиной тяжелого вооружения.

Такое мнение он высказал в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет не о капле в море, а о том, что их начнут предоставлять. Данилов отмечает, что "потом все партнеры будут приобщаться к процессу".

"До сих пор тяжелые танки нам не передавали вовсе. Главное для нас — чтобы был кто-то в начале. То, что вчера произошло в городе Льва, заявление президента Польши — это очень важный шаг, чтобы этот вопрос сдвинулся с мертвой точки", — подчеркнул он. секретарь СНБО.

В свою очередь он напомнил, что Украина просила танки еще летом. Впрочем, только сейчас пришло время, когда начнется получение.

Leopard для Украины

Немецкий канцлер Олаф Шольц не раз завялял, мол, не исключает передачи ВСУ танков Leopard. Впрочем, Берлин не пойдет на такой шаг самостоятельно, а только с союзниками.

Впрочем, 11 января президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов анонсировал поставку Украине танковую роту в рамках коалиции. Согласно стандартам НАТО, танковая рота состоит из 14 танков.

Уже после этого Politico со ссылкой на двух неназванных немецких официальных лиц сообщило, что позиция Шольца по поставке в Украину танков Leopard зависит от президента США Джо Байдена. Также встреча в Рамштайне может изменить позицию ФРГ по поставкам Украине современных танков.

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