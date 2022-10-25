Данилов отреагировал на предложения уступить территории: "Пусть они отдадут свою землю Путину"

По словам Данилова, после того, как деятели из Франции и Германии заставили Украину подписать Минские соглашения, государство потеряло часть Донецкой и Луганской областей.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что иностранные сторонники территориальных соглашений с Россией могут отдать свои земли. Украинцы же воюют за свою страну и все вопросы должны решаться по Конституции.

Об этом Данилов сказал в интервью Sky News.

Журналист передал слова некоторых европейских дипломатов о возможном "соглашении" с РФ, в рамках которого страна-агрессор получит все оккупированные до 2014 года территории в обмен на членство Украины в НАТО. В публикации отмечается, что после слов журналиста взгляд секретаря СНБО "наполнился гневом" и Данилов заявил, что не знает, какое отношение "эти люди имеют к независимости Украины".

"Напомню. В свое время один французский деятель (экс-президент Николя Саркози – ред.) пытался договориться с Россией по Грузии. Грузия потеряла часть своих территорий. После того, как деятели из Франции и Германии заставили нас подписать Минские соглашения, мы потеряли часть Донецкой и Луганской областей", – рассказал секретарь СНБО.

Он также подчеркнул, что украинцы воюют за свою землю, и все вопросы по ней должны решаться через законы и Конституцию государства.

"Пусть они (европейские лидеры – ред.) отдадут свою землю Путину. Я хочу посмотреть, как отреагирует их община, их избиратели, их дети", – отметил Данилов.

Кто склоняет Украину к переговорам с Россией

Министр обороны Румынии Василий Дынку заявил 8 октября, что переговоры Украины с Россией могут быть единственным шансом на мир, и Украина должна уступить свои территории. Уже 24 октября Дынку подал в отставку.

25 октября стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал Папу Римского Франциска пообщаться с президентом США Джо Байденом, главой РПЦ Кириллом и президентом России Владимиром Путиным для скорейшего окончания войны в Украине.

На заявление Макрона отреагировал постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Он отметил, что РПЦ позволяет манипулировать собой, чтобы оправдать войну в Украине, и является частью преступного режима.

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