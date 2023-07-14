Данилов отреагировал на слова Воллеса о "недостаточной благодарности" Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Украина должна выражать больше благодарности за оказанную военную помощь.

Об этом он заявил в комментарии The Guardian в четверг, 13 июля.

Данилов посоветовал не обращать важного внимания на слова, сказанные британским министром.

"Я не стал бы обращать особого внимания на то, что он сказал. Каждый может сказать что-нибудь, когда он взволнован, а потом пожалеть об этом… Я точно знаю, что это не его настоящая позиция", – сказал Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что Британия остается одним из самых мощных союзников Украины.

"Мы хотели бы большего, но мы благодарны за то, что у нас уже есть. Если бы все помогали нам так же, как нам помогает Великобритания, сейчас у нас была бы совсем другая ситуация. В частности, благодаря Британии мы смогли выстоять в самый первый период войны, как и Соединенные Штаты», – говорит Данилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию НАТО по отношению к Украине.

В ответ Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует быть благодарнее оказанной ей помощи.

Посол Украины в Великобритании и экс-глава МИД Вадим Пристайко прокомментировал саркастический ответ Владимира Зеленского в сторону министра обороны Британии Бена Уоллеса.

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