Данилов ответил депутату Госдумы о ракетах на Новый год: "Бойтесь своих желаний"

Данилов подчеркнул, что траектория полета ракет не понравится россиянам.
Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил депутату Госдумы Олегу Нилову, пригрозившему обстрелять Украину на Новый год. Он отметил, что Украина может получить ракеты, и тогда траектория их движения ему не понравится.
Об этом секретарь СНБО написал в Twitter.
"Бойтесь собственных желаний — они могут сбыться. Хотите, чтобы Украина получила ракеты? Они будут у нас, и траектория их полета в гости к госдумовскому холопу Олегу ему не понравится", — написал Данилов.
Депутат Госдумы пригрозил обстрелять Украину ракетами
Депутат российской Госдумы Олег Нилов во время благотворительного детского мероприятия пригрозил обстрелять Украину ракетами на Новый год. Он заявил: "Мальчик Вова из Киева на Новый год мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди".
Таким образом, российские чиновники не стесняются того, что совершают геноцид украинцев. Россия от 24 февраля постоянно обстреливает Украину ракетами и дронами. С 10 октября оккупанты начали уничтожать нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить украинцев без электричества и тепла во время зимы.
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