Данилов ответил депутату Госдумы о ракетах на Новый год: "Бойтесь своих желаний"

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил депутату Госдумы Олегу Нилову, пригрозившему обстрелять Украину на Новый год. Он отметил, что Украина может получить ракеты, и тогда траектория их движения ему не понравится.

Об этом секретарь СНБО написал в Twitter.

"Бойтесь собственных желаний — они могут сбыться. Хотите, чтобы Украина получила ракеты? Они будут у нас, и траектория их полета в гости к госдумовскому холопу Олегу ему не понравится", — написал Данилов.

Депутат Госдумы пригрозил обстрелять Украину ракетами

Депутат российской Госдумы Олег Нилов во время благотворительного детского мероприятия пригрозил обстрелять Украину ракетами на Новый год. Он заявил: "Мальчик Вова из Киева на Новый год мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди".

Таким образом, российские чиновники не стесняются того, что совершают геноцид украинцев. Россия от 24 февраля постоянно обстреливает Украину ракетами и дронами. С 10 октября оккупанты начали уничтожать нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить украинцев без электричества и тепла во время зимы.

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