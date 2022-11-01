Данилов ответил Медведеву на ядерные угрозы: "Детям вряд ли хочется из дворцов "прямо в рай"

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил экс-президенту России Дмитрию Медведеву на угрозы применить в войне против Украины ядерное оружие. Он подчеркнул, что применение ядерного оружия – это суицид.

Об этом Данилов написал в Facebook.

Секретарь СНБО отметил, что Украина освободит все свои оккупированные территории, а Россия обязательно проиграет, ведь кремлевский режим сам запустил процесс распада России.

"Все территории, оккупированные московией, будут возвращены, и это касается не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов. Беларусь будет свободной в том числе от российских оккупантов. Угроза и применение ядерного оружия — это акт суицида. Россия окончательно превратится в врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марсе не скроете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других дубаев — "прямо в рай", — написал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что полная денуклеаризация – конечная цель демонтажа РФ.

Ядерные угрозы России

Экс-президент России, а ныне заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил применением ядерного оружия, если Украина выиграет войну.

"Если побеждает не Россия, то, пожалуй, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом — возвращение всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. Следовательно, прямой повод применения п. 19 Основ государственной политики Российской Федерации в сфере ядерного сдерживания", – написал Медведев.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже применение Россией маломощного ядерного оружия изменит характер войны в Украине. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в таком случае армия России будет уничтожена неядерными средствами.

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