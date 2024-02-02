Данилов ответил на бред Путина о демилитаризованной зоне

Данилов говорит, что российские оккупанты будут нести ответственность за все, что они сделали.

Демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы и Санкт-Петербурга.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

“Эта демилитаризованная зона будет как минимум до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем. Единственное, где они смогут там квакать – это не ближе Урала. Поверьте, так непременно будет. Потому что ответ цивилизованного мира на те преступления, которые совершают эти террористы во главе со своим современным Гитлером по фамилии Путин, они не будут безнаказанными”, – подчеркнул Алексей Данилов.

Он также добавил, что российские оккупанты будут нести ответственность за все, что они сделали.

"Еще раз подчеркиваю, эта зона будет совсем по другим проходить меридианам и по совсем другим параллелям. И это будет точно на территории Российской Федерации, а не на нашей территории", – подчеркнул Данилов.

Напомним, что Путин захотел создать "демилитаризованную зону" в Украине.

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