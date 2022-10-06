Данилов ответил на российские ультиматумы Матвиенко: думайте не о соглашениях, а о наказаниях

Предательнице Валентине Матвиенко нужно думать не о "мирных" соглашениях, а о наказаниях.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на "мирные" инициативы председателя Совета Федерации федерального собрания РФ Валентины Матвиенко, заявившей, что РФ не вернет незаконно аннексированные украинские территории.

Об этом он написал в Facebook.

"Совет матвиенко: думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге. Вы голосуете руками, которые по локти в украинской крови. Не отвлекайтесь на вещи, которые вас уже не касаются. Переговоры будут, но только с новыми российскими властями. Но тогда вы будете уже очень далеко", — отметил Алексей Данилов.

"Мирные" инициативы Валентины Матвиенко

Председатель Совета Федерации федерального собрания РФ Валентина Матвиенко в очередной раз предложила украинским властям сесть за стол переговоров, чтобы якобы прекратить войну России против Украины. После молчания со стороны Украины российская чиновница устроила истерику, мол, "Украина не принимает самостоятельных решений".

Также Валентина Матвиенко заявила, что во время этих так называемых "мирных" переговоров Россия не будет обсуждать аннексированные территории Украины, потому что это "уже их земля" и выдвинула Украине ультиматум, что окончание войны должно быть на условиях государства-агрессора.

Сама Валентина Матвиенко уроженка города Шепетовка Хмельницкой области. Там похоронены ее родители и до сих пор живут родственники. Однако изменница пытается об этом не споминать.

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