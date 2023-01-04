Данилов ответил на вопрос, когда будет победа: "Я бы очень хотел, чтобы это было вчера"

Победа обязательно будет – это вопрос времени и, к сожалению, очень дорогой цены.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов убежден в победе государства в войне с Россией и ответил на вопрос, когда же эта победа может состояться.

Об этом Данилов рассказал в интервью для телеканала "Рада" в рамках телемарафона "Единые новости".

Ведущий спросил у секретаря СНБО, когда ожидать победы Украины: в первой или второй половине 2023 года?

"Я бы очень хотел, чтобы это было вчера, но есть еще один нюанс, о котором надо говорить и не надо его скрывать. У каждой страны есть свои собственные планы, есть свои собственные интересы. Мы должны защищать, отстаивать свое. И наша позиция с учетом того, что она публичная, непобедима, и наша страна непобедима. Мы обязательно победим — вопрос только времени и, к сожалению, очень дорогой для нас цены", — ответил Данилов.

Напомним, глава украинской разведки Кирилл Буданов выразил убеждение, что 2023 год станет годом победы, однако "к ней надо очень хорошо подготовиться. Потому что после этого будет много событий, к которым нужно подготовиться сейчас".

По оценкам главы Польского института международных отношений Славомира Дембски, война в Украине вряд ли закончится в 2023 году. Для ее завершения российская армия должна развалиться и перестать быть боеспособной.

А экс-генерал Бундесвера и НАТО Ганс-Лотар Домрезе оценивает, что в конце 2023 года в Украине наступит прекращение огня, а вот потенциальные мирные переговоры могут затянуться.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.