Данилов озвучил потери россиян в Бахмуте: "в 7,5 раз больше, чем у Украины"

Украина не имеет права сдавать свои города без боя, поскольку без сопротивления россияне уже победили бы.
В боях за Бахмут оккупационная армия потеряла почти 23 тысяч своих военных. При этом потери Украины на этом направлении в 7,5 раз меньше.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью итальянскому изданию Corriere.
"С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибли 22 816 человек (оккупантов, — ред.). Наши потери были в 7,5 раз меньше", — заявил Данилов, отвечая на вопрос, почему Украина отчаянно защищала Бахмут.
Данилов добавил, что Украина не имеет права сдавать свои города без боя, поскольку без сопротивления россияне уже победили бы.
Напомним, по мнению эксперта, у россиян нет шансов полностью захватить Бахмут, несмотря на попытки продвижения, которые каждый раз заканчиваются неудачами.
Читайте также: