Данилов озвучил потери россиян в Бахмуте: "в 7,5 раз больше, чем у Украины"

Украина не имеет права сдавать свои города без боя, поскольку без сопротивления россияне уже победили бы.

В боях за Бахмут оккупационная армия потеряла почти 23 тысяч своих военных. При этом потери Украины на этом направлении в 7,5 раз меньше.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью итальянскому изданию Corriere.

"С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибли 22 816 человек (оккупантов, — ред.). Наши потери были в 7,5 раз меньше", — заявил Данилов, отвечая на вопрос, почему Украина отчаянно защищала Бахмут.

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Данилов добавил, что Украина не имеет права сдавать свои города без боя, поскольку без сопротивления россияне уже победили бы.

Напомним, по мнению эксперта, у россиян нет шансов полностью захватить Бахмут, несмотря на попытки продвижения, которые каждый раз заканчиваются неудачами.

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