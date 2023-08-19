Данилов перечислил скрытые методы уничтожения Украины, к которым прибегает РФ уже десятки лет

В течение десятков лет Россия придерживалась своей цели уничтожить Украину. Для этого страна-агрессорка уничтожала наших людей, промывала мозги нашим детям и депортировала их из родной земли.

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что главная цель России в войне против Украины – это окончательная ликвидация "украинского вопроса".

Об этом он написал в своем Facebook.

"Не мы решили первыми взять в руки оружие, но мы будем последними, кто его сдаст. Кремль не рассматривает никаких вариантов будущего, в котором будет существовать Украина, как суверенное независимое государство. Для путина единственный приемлемый формат — это, окончательная, раз и навсегда, ликвидация "украинского вопроса". Все решения приняты и они конечны. Все остальное — иллюзия самообмана. В этот последний исторический рывок ненависти российская недоимперия вкладывает все силы и ресурсы. Для этого за полтора года войны россия в экспресс-режиме проходит все этапы попыток разрушения Украины, которые она внедряла веками", – написал Данилов.

Так, секретарь СНБО перечислил все способы уничтожения Украины, к которым прибегала Россия в течение многих лет:

Убийство русскими украинцев, как военных, так и гражданских, не жалея ни женщин, ни детей.

Меры деукраинизации и русификации населения ТОТ Украины с особым акцентом на молодежи.

Депортация украинских детей в РФ, проведение их "индоктринации" – перевоспитание в антиукраинском духе. Распределение детей в военно-полевые лагеря, школы-интернаты, военные лицеи, кадетские корпуса под кураторством следственного комитета РФ. На сегодня вывезено уже тысячи детей школьного и послешкольного возраста, добавил Данилов.

Полная русификация образования и воспитания на ТОТ Украины, переход учебных заведений на российские образовательные программы, максимализация пропагандистской "накачки".

Комплексная работа по попыткам расторжения политико-правовой, культурной и социально-экономической связи населения ТОТ с Украиной, в которые инвестируются большие средства.

Украинские учебники уничтожены, образование в школах и вузах осуществляется по российским программам.

Системные "политические инвестиции", которые Россия делает в попытке "перевоспитания" и русификации населения ТОТ Украины, свидетельствуют, что Кремль сделал серьезную ставку на попытку "расчленения" Украины и поглощения ее частями, говорит Данилов. По его словам, работа планируется на длительное время в течение как минимум нескольких поколений.

"Украинцы давно поняли, с кем имеют дело, и видят настоящие планы и намерения московии. К сожалению, прозрение мира и Запада происходит слишком медленно, но за свою долгую историю мы прошли самые строгие испытания и потому готовы бороться столько это понадобится, чтобы снять вопрос так поэтому все эти разговоры о переговорах, избегании эскалации, умиротворении — вода в песок и игра в пользу россии. Единственный формат устойчивого мира — это поражение россии и ее фрагментация", — подчеркнул Данилов.

Он добавил, что не украинцы решили первыми взять в руки оружие, но "мы будем последними, кто его сдаст", пока не будет восстановлена справедливость. Справедливостью Данилов считает наказание виновных за преступление войны. "И нет в мире силы, которая нам в этом помешает", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, ранее Алексей Данилов заявил, что у Украины есть оружие собственного производства, чтобы наносить удары по территории России. А оружие, которое предоставляют партнеры, необходимо для освобождения оккупированных территорий.

Читайте также: